Temporais causam transtornos em cidades da região Sudeste

As fortes chuvas continuam a castigar a região Sudeste do país. Hoje (20), um temporal provocou estragos em Franca, no interior de São Paulo. A chuva provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Um homem de 41 anos foi arrastado pela força da água e caiu em um córrego; ele foi resgatado apenas com ferimentos leves. O temporal também provocou enxurradas em Itapeva, também no interior paulista.