Impacto das Fake News nas Eleições: O Que os Brasileiros Pensam? A proximidade das eleições municipais de 2024 acende um alerta sobre a desinformação e a propagação de notícias falsas. De acordo... Momento MT|Do R7 23/08/2024 - 14h32 (Atualizado em 23/08/2024 - 14h32 )



A proximidade das eleições municipais de 2024 acende um alerta sobre a desinformação e a propagação de notícias falsas. De acordo com pesquisa feita pelo Instituto DataSenado, 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as chamadas fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral.

