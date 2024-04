Acidente com ônibus deixa ao menos sete mortos em MG

Alto contraste

Um acidente com ônibus, na madrugada desta quarta-feira (17), deixou pelo menos sete pessoas mortas e 13 feridas na rodovia MG-120.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o veículo de turismo, que carregava 40 passageiros, seguia de Belo Horizonte para Capelinha, a 472 km de Belo Horizonte, e capotou na Curva do Bambu, no trecho entre São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí.

Os feridos foram levados para o hospital de São João Evangelista, a 280 km de Belo Horizonte.

As equipes dos Bombeiros de São João Evangelista e de Guanhães encontram-se no local. A perícia foi acionada para o local.