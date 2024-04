Minas Gerais |Maria Luiza Reis, Do R7

Anel Rodoviário registra quase cinco acidentes por dia nos primeiros meses de 2024 Segundo dados do Comando de Policiamento Rodoviário de MG, já foram registrados 377 acidentes até a última segunda-feira (18)

Nos primeiros 77 dias do ano, já foram registrados quase cinco acidentes por dia no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (18), uma batida grave deixou um taxista, de 54 anos, morto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu controle da direção e bateu na pilastra de um viaduto.

Segundo dados do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de Minas Gerais, já foram registrados 377 acidentes no Anel Rodoviário até a última segunda-feira (18). Destes, 139 tiveram vítimas.

Na semana passada, um acidente envolvendo a explosão de um caminhão-tanque deixou o motorista do veículo morto e dez pessoas feridas, além de várias casas incendiadas, às margens do Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, na região nordeste de BH. Imagens de câmeras de segurança mostram que o veículo estava em alta velocidade.

Para o especialista em trânsito Rodrigo Mendes, faltam dispositivos de segurança na via. “Existem alguns novos estudos de engenharia que dizem que os projetos de rodovias devem sempre contar com a falha humana e mecânica, e para isso, dispor de dispositivos de proteção que irão mitigar o impacto e consequências dos sinistros. Infelizmente, sabemos que essa não é a realidade do Anel Rodoviário”, disse o especialista.

Até o momento, não é possível saber o que causou o acidente. No entanto, o especialista acredita que se a rodovia tivesse mais áreas de escape e outros dispositivos de segurança, outros acidentes como este poderiam ser evitados.

Área de Escape

A área de escape do Anel Rodoviário foi inaugurada em julho de 2022. No primeiro ano de uso, ela foi utilizada nove vezes. Segundo o projeto inicial proposto, ainda faltam outras duas áreas de escape, que seguem sem data para início das obras.

Confira a dinâmica do acidente do caminhão-tanque próximo ao Anel Rodoviário, em BH:

