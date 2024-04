Após questionamento de família, Prefeitura de BH investiga morte de jovem em UPA

Minas Gerais |Pablo Nascimento, do R7, com Record Minas

Alto contraste

A+

A-

Apuração por parte do município foi anunciada três dias após o óbito de Mariane Silva Torres (Reprodução/Redes sociais)

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta sexta-feira (26), que investiga as circunstâncias da morte de uma paciente de 26 anos, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro-Sul, no bairro Santa Efigênia.

A apuração por parte do município foi anunciada três dias após o óbito de Mariane Silva Torres, ocorrido na terça-feira (13).

“[A prefeitura] informa ainda que oficiou nesta sexta-feira (26) a Fundep, entidade vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para que preste todos os esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 72 horas, sobre o atendimento médico dispensado à paciente”, informou a prefeitura sobre a cobrança feita para instituição responsável por administrar a unidade de saúde.

“A Fundep e a Secretaria Municipal de Saúde mantém desde 2008 um convênio que tem por objeto a cooperação mútua para a melhoria do atendimento na unidade, envolvendo capacitação operacional no atendimento à população, através de complementação da formação acadêmica e profissional dos alunos, servidores docentes e técnicos da UFMG”, completou a prefeitura no comunicado que lamentou a morte da paciente.

Publicidade

O caso também é investigado pela Polícia Civil. Segundo amigos, Mariane procurou atendimento médico com dores nas pernas, no peito e dormência. Colegas de jovem contam que ela recebeu classificação de risco baixa na triagem e foi medicada. Mesmo assim, após cinco horas no local ela teria continuado com dores e não recebido mais atendimento.

A primeira nota da prefeitura sobre o caso, divulgada na quarta-feira (24), informava que a paciente chegou à unidade às 13h30, passou por classificação de risco às 13h32 e foi medicada por volta das 14h50.

“Após estar medicada, e enquanto aguardava a reavaliação da equipe, a jovem teve uma parada cardiorrespiratória e foi imediatamente levada para a sala de emergência. Apesar de todos os esforços e manobras de ressuscitação, realizadas pelos profissionais da UPA por mais de uma hora, ela não resistiu às tentativas de reanimação”, informou o texto.