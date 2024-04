Atingidos por barragem de Mariana (MG) pedem R$18 bilhões de indenizações em nova ação judicial

Alto contraste

Ação é movida por pessoas físicas e jurídicas Ação é movida por pessoas físicas e jurídicas (Reprodução / Record TV)

Os atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015, entraram com uma nova ação na justiça holandesa contra as mineradoras Vale e Samarco. A ação pede cerca de R$18 bilhões em indenizações.

Dessa vez, o processo é movido por mais de 77 mil indivíduos, sete municípios brasileiros (dos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais), cerca de 1.000 empresas e associações e 20 instituições religiosas. A ação engloba aqueles que não conseguiram entrar no processo da Inglaterra, que também é representado pelo escritório Pogust Goodhead, que move a ação na Holanda.

O processo já conseguiu, na justiça, o congelamento dos ativos da Vale na Holanda, como forma de garantia para pagar as indenizações, em caso de vitória. A nova ação foi aberta por meio da Stichting Ações do Rio Doce, uma fundação sem fins lucrativos da Holanda. Para o sócio-administrador global do escritório Pogust Goodhead, Tom Goodhead, as ações movidas na Holanda mostram que as ofertas de baixo valor no Brasil não vão impedir as vítimas de exigirem justiça.

"Por muito tempo, as vítimas do desastre da barragem de Mariana têm visto a Vale e a BHP continuarem a se vangloriar de seus lucros e dividendos para os acionistas, enquanto as vítimas ainda não receberam indenização por suas perdas e continuam a viver com a devastação que as empresas causaram há oito longos anos", afirmou o CEO.

A ação movida na justiça da Inglaterra representa cerca de 700.000 vítimas do desastre de Mariana. A BHP enfrentará um julgamento de responsabilidade em outubro de 2024 na Corte de Londres. A mineradora australiana protocolou recentemente uma ação contra a Vale nesse processo, buscando a contribuição da Vale caso a BHP seja considerada responsável pelo colapso da barragem.

A barragem de Fundão, em Mariana, era operada pela Samarco, que é uma joint venture entre a Vale e a anglo-australiana BHP.

