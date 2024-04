Alto contraste

Acompanhe os bastidores da gravação do DVD Léo e Elas, do cantor Léo Santana, neste sábado (23), no estádio Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A equipe do Balanço Geral acompanhou a passagem de som, conheceu o camarim do artista e conversou, com exclusividade, com a dançarina Lore Improta, esposa do cantor.