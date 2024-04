Belo Horizonte está entre as capitais com a maior expectativa de vida A expectativa de vida na capital mineira é de 72 anos

Belo Horizonte está entre as capitais brasileiras onde se vive mais. De acordo com o Instituto de Cidades Sustentáveis, a expectativa média de vida na capital é de 72 anos. Marco Túlio, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e professor da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais, explica a influência da saúde do ambiente.