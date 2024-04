BH sedia evento sobre processo eleitoral com presidentes dos TREs e ministra Cármen Lúcia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Belo Horizonte recebe, nesta sexta-feira (5), o encontro de presidentes de TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) de todo o país. Eles se reúnem para discutir pautas relacionadas ao processo eleitoral.

A ministra Cármen Lúcia, atual vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) participou do evento. Ela será a presidente do Tribunal durante as Eleições 2024. Em pronunciamento, a ministra destacou a garantia da segurança aos eleitores e a todo o sistema de votação.

As eleições para prefeitos e vereadores vão acontecer no dia 6 de outubro deste ano, em primeiro turno. O segundo turno está marcado para 27 de outubro.