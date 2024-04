Alto contraste

A PF (Polícia Federal) completa 80 anos. Durante o evento em comemoração à data, foi anunciada a posse do novo superintendente do órgão em Minas Gerais. O cargo será ocupado pelo delegado Richard Murad Macedo. Durante a cerimônia, também foi anunciado o aumento do efetivo no estado.