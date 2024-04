Dia Mundial do Câncer: ações são realizadas em apoio às pessoas que enfrentam a doença em BH Previsão do INCA é que mais de 700 mil novos casos sejam diagnosticados até 2025 no Brasil

O Dia Mundial do Câncer é celebrado nesta segunda-feira (08). Diversas ações estão sendo realizadas em apoio às pessoas que enfrentam a doença, em Belo Horizonte. A previsão do Instituto Nacional do Câncer, é que mais de 700 mil novos casos sejam diagnosticados até 2025 no Brasil.