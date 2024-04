Suspeito de matar menina de seis anos em MG estaria disputando "racha" com pai da criança Homem foi preso pela polícia; garota estava no carro junto com parentes quando o crime aconteceu

O suspeito de matar uma menina, de seis anos, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, estaria disputando um "racha" com o pai da criança, de acordo com as investigações da polícia. Ele foi preso pelos militares neste final de semana. A garota estava no carro junto com parentes quando o crime aconteceu.

"O ápice dessa briga de trânsito foi o momento em que o veículo do pai da vítima pressiona o veículo do autor, e esse veículo é obrigado a sair pela marginal", conta o delegado da Polícia Civil Ítalo Fernandes, responsável pela investigação. "Assim que ele retorna a rodovia, ele emparelha o carro, abaixa o vidro e efetua o disparo", complementa Fernandes.

O caminhoneiro vai responder por homicídio qualificado e por porte de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o pai teria bebido cerveja antes de dirigir e contribuiu para o desfecho da história, ao se envolver de forma irresponsável em uma disputa com outro motorista.