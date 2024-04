Buscas por jovem desaparecido continuam, na Serra do Cipó (MG) Rapaz de 22 anos estava com grupo de amigos em área de mata quando se perdeu, na madrugada desta sexta-feira (5)

Bombeiros durante as buscas em locais de difícil acesso Bombeiros durante as buscas em locais de difícil acesso (Divulgação/Bombeiros)

Quase 24 horas após se perder de um grupo de amigos em uma área de mata, um rapaz de 22 anos ainda era procurado pelos bombeiros, na noite desta sexta-feira (5), na Serra do Cipó, distrito de Santana do Riacho, na região Central de Minas, a 100 km de Belo Horizonte.

Segundo os bombeiros, o jovem estava em uma confraternização com amigos quando sumiu, por volta de 2h35 da madrugada desta sexta-feira. Houve uma suspeita de que ele tivesse caido de um penhasco, mas essa informação não foi confirmada até a publicação desta reportagem. De toda maneira, os bombeiros enviaram várias equipes ao local, com apoio do helicóptero da corporação, o Arcanjo. Cães farejadores também são usados nas buscas.

Bombeiros contam com um drone, que mapeia toda a área. Militares chegaram a descer alguns paredões com técnicas de rapel. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ficou de plantão para atendimento de feridos. Policiais Militares também foram enviados ao local.

Ao menos uma equipe dos bombeiros vai passar a madrugada no local, monitorando a área. As buscas serão retomadas durante a manhã deste sábado (6).

