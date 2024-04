Alto contraste

Uma câmera de circuito de segurança flagrou o momento em que um ônibus de transporte coletivo atingiu quatro veículos, na tarde desta quinta-feira (04), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com as testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção na rua Melo Viana, próximo ao Fórum da Justiça do Trabalho do município. Até o momento, não há registro de vítimas.