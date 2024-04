Crimes que Abalaram Minas Gerais: planejado e à luz do dia, assassinato de promotor em MG chocou o Brasil em 2002 Fontes ligadas ao caso revelam detalhes da investigação que mudou a forma de trabalho no Ministério Público

O quarto episódio da série Cidade Alerta – Crimes que Abalaram Minas Gerais revela detalhes da investigação sobre a morte do promotor de Justiça Francisco Lins do Rego, em 2002.

O então funcionário do MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) investigava a máfia dos combustíveis, que diluía solvente em gasolina no início dos anos 2000. Ele bateu de frente com empresários do setor, que lucravam alto com o esquema e com a sonegação de impostos.

De acordo com as investigações, o embate terminou com a execução do promotor. Ele foi assassinado, na hora do almoço, no meio da rua. O atentado mudou a forma de agir e investigar do Ministério Público.