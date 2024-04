Imagens mostram briga generalizada entre torcedores do Cruzeiro após clássico em BH Homens foram flagrados usando pedaços de bambu para agredir outros cruzeirenses

Imagens mostram uma briga generalizada entre torcedores do Cruzeiro após o clássico, no estacionamento do Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os homens foram flagrados usando pedaços de bambu para agredir outros cruzeirenses.

A Polícia Militar disse que não foi chamada para apartar a confusão e, portanto, nenhum boletim de ocorrência foi registrado. A Minas Arena, responsável pelo estádio, informou que realizou todas as medidas de segurança necessárias e que repudia qualquer ato de violência.