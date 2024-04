Investigação sobre caso de crânio encontrado em lote vago em BH, é iniciada segundo delegado

Alto contraste

Uma investigação sobre o caso do crânio encontrado em um lote vago no bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte, foi iniciada segundo o delegado. Quem encontrou o material foi um gari que fazia a limpeza no local. No bolso de uma calça encontrada com a ossada, estava um documento de identidade com o nome de Danilo Laudares. Ainda não há a confirmação se é da vítima.