Mulher se passa por cliente e furta vários produtos em loja de BH Dona do estabelecimento afirma que está revoltada; câmeras de segurança flagraram momento do crime

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher se passou por cliente e furtou vários produtos em uma loja no bairro Pindorama, na região noroeste de Belo Horizonte. A dona do estabelecimento afirmou que está revoltada com a ação. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Nas imagens, é possível ver ela passeando, escolhendo os produtos e colocando na bolsa. Logo depois, ela vai embora.