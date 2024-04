Polícia prende quatro homens e apreende três carros após perseguição na Grande BH Suspeitos foram interceptados no bairro Borges, em Sabará, na região metropolitana da capital mineira

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia prendeu quatro homens e apreendeu três carros após uma perseguição. Os suspeitos tentaram roubar uma carga em Nova União, na região metropolitana de Belo Horizonte, porém no carro abordado, não havia nada. Eles teriam desistido do roubo e tentado fugir, porém, foram interceptados no bairro Borges, em Sabará, na Grande BH.