Terceiro andar de loja de móveis é destruído após incêndio em Ribeirão das Neves (MG) Segundo funcionária, tinha sido fechada minutos antes do início das chamas

O terceiro andar de uma loja de móveis em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi destruído após um incêndio. Segundo uma funcionária do estabelecimento, o incêndio teria iniciado pouco depois do fechamento do espaço.