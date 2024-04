Vítimas de acidente com caminhão-tanque são atendidas em hospital especializado, em BH Além do motorista que morreu, 10 pessoas ficaram feridas e nove foram encaminhadas ao pronto-socorro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As vítimas do acidente com caminhão-tanque foram atendidas no Hospital Pronto-Socorro João 23, especializado em queimados, no bairro Santa Efigênia, na região centro-sul de Belo Horizonte. Além do motorista que morreu carbonizado, outras 10 pessoas ficaram feridas e nove foram encaminhadas ao HPS.