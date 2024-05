Minas Gerais |Pablo Nascimento, do R7

Construção do Rodoanel da Grande BH deve começar em meados de 2025, projeta Zema Obra promete desafogar o Anel Rodoviário e conectar cidades da região metropolitana

Alto contraste

A+

A-

Rodoanel vai ter cerca de 100 km de extensão; obras devem começar em 2025 (Divulgação/Rodoanel BH)

A construção do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte deve ser iniciada em meados de 2025. A estimativa foi feita pelo governador Romeu Zema (Novo), durante encontro com a imprensa na manhã desta quarta-feira (8).

“A obra já foi licitada. Agora está em processo de licenciamento ambiental”, comentou o chefe do executivo enquanto fazia projeções sobre investimentos no estado.

Na avaliação de Zema, o número de projetos concluídos até o final da gestão pode ser maior do que os realizados até o momento já que o foco inicial do governo foi colocar as contas em dia.

“Obras como o rodoanel têm dinheiro reservado e que só pode ser retirado para aplicação em obras. A mesma coisa acontece com os cinco hospitais regionais”, declarou.

Publicidade

Rodoanel da Grande BH

O Rodoanel é um projeto cujo objetivo é conectar cidades da região metropolitana, retirando parte do fluxo de caminhões do Anel Rodoviário, que corta BH.

Publicidade

Com previsão de 100 quilômetros de extensão, o Rodoanel será construído a partir de parceria público-privada e concessão prevista para operar em 30 anos.

A empresa italiana INC S.P.A. venceu a disputa da concessão de obras em agosto de 2022, sob um lance de R$ 91 milhões. Na época, a previsão era de início de obras para 2024.

A expectativa é de um investimento de R$ 5 bilhões, sendo R$ 3 bilhões do Governo de Minas e o restante da concessionária.