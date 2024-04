Minas Gerais |Do R7

Corpo de jovem que desapareceu na Serra do Cipó é encontrado Segundo militares, o corpo foi encontrado em local de difícil acesso; vítima estava desaparecida desde a madrugada de sexta-feira (05)

Militares usaram helicóptero, drone e cães farejadores para localizar a vítima Militares usaram helicóptero, drone e cães farejadores para localizar a vítima (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros informou, na manhã deste sábado (06), que encontrou o corpo de um jovem, de 22 anos, que desapareceu na madrugada de sexta-feira (05), na Serra do Cipó, distrito de Santana do Riacho, a 100 km de Belo Horizonte.

Segundo os militares, o corpo foi encontrado em local de difícil acesso. A vítima teria caído de um penhasco de aproximadamente 130 metros no Mirante da Serra do Cipó. Informação recebida pelos militares é que várias pessoas estavam confraternizando no local, quando um dos rapazes desapareceu.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais enviou várias equipes ao local, com apoio do helicóptero da corporação, o Arcanjo e um drone que mapeou a região. Cães farejadores também foram usados nas buscas. Policiais Militares também foram enviados.

A perícia da Polícia Civil foi chamada ao local.