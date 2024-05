Minas Gerais |Gizelle Ferreira, da TV Leste, com Samuel Chaves*, do R7

Influenciador paraense morre em acidente com caminhão na BR-381, em Belo Oriente (MG) De acordo com PM, motorista do carro teria invadido contramão e batido de frente com carreta

Motorista do carro teria invadido a contramão e batido de frente com caminhão (Reprodução/Redes Sociais)

Um influenciador paraense morreu em um acidente na BR-381, em Belo Oriente, a 252 km de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro em que estava o influencer teria invadido a contramão e batido de frente com um caminhão. Uma caminhonete que vinha atrás do veículo de passeio não conseguiu frear e também acabou batendo.

O condutor da caminhonete não se feriu, porém, no carro que transportava um jet ski, morreram o motorista Franklin Silveira, de 27 anos e o passageiro, Gleisson Nascimento, conhecido nas redes sociais como Sorriso, de 21 anos. O outro homem que também estava no veículo foi resgatado das ferragens e encaminhado para um hospital de Ipatinga, a 212 km de Belo Horizonte.

Todos que estavam no carro com o influenciador estavam passando o feriado de 1° de maio em Governador Valadares, a 314 km da capital mineira, e voltavam para Belo Horizonte.

Momentos antes do acidente, Nascimento publicou nas redes sociais pedindo proteção para a viagem. Em um vídeo, um dos amigos do influenciador que não estava no veiculo mostra o homem se divertindo no carro.

*Estagiário sob supervisão de Pablo Nascimento