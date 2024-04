Inscrições para estágio do MPF em cidades mineiras terminam nesta quinta-feira (18)

Alto contraste

MPF MG Ministério Público Federal em Belo Horizonte- MG (Reprodução/Google Street View)

Termina nesta quinta-feira (18) o prazo para inscrições no concurso de estagiários do MPF (Ministério Público Federal), com vagas nas cidades de Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia. Podem participar do processo seletivo, estudantes dos cursos de Direito (Graduação e pós-graduação), Administração (Áreas Correlatas), Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Engenharia Civil e Tecnologia da Informação.

Os estagiários têm carga horária de 4 horas diárias e recebem bolsa de R$ 1.027,82 para graduação e de R$ 2.055,65 para os estudantes de pós-graduação em Direito.

As vagas ofertam vale-transporte no valor de R$ 11,58 por dia de estágio presencial. O edital do concurso destina 10% das vagas para pessoas com deficiência. Além disso, os estudantes têm direito a 30 dias de férias para cada ano contratado.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no endereço: www.mpf.mp.br/mg/estagie-conosco