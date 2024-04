Atlético Mineiro ganha pentacampeonato em cima de Cruzeiro

Alto contraste

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 1 neste domingo (07) durante clássico no Mineirão com apenas cruzeirenses na torcida. Após empate no primeiro jogo entre os times rivais, três jogadores do galo marcaram os primeiros gols da temporada e garantiram a vitória em cima da da raposa. A disputa pela taça foi marcada pela virada, emoção e provocação entre as torcidas.