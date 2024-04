Caso Daniel: penas somadas da família Brittes chegam a 50 anos de prisão Edison Brittes, a esposa e a filha foram condenados pela morte do ex-jogador; julgamento aconteceu no Paraná

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Condenado, nesta quarta-feira (20), pela morte do ex-jogador Daniel, Edison Brittes saiu preso e xingado pelo público que estava do lado de fora do tribunal, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Edison foi condenado a 42 anos de prisão, 5 meses e 8 dias de prisão, em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado, fraude processual, corrupção de menor, coação no curso do processo (5 vítimas) e ocultação de cadáver.

A esposa de Edison, Alana Brittes foi condenada por fraude processual, corrupção de menor, coação no curso do processo a 6 anos, 5 meses e 6 dias de prisão. Já a filha do casal, a Cristiana Brittes foi condenada a 6 meses detenção e um ano de reclusão pelos crimes de fraude processual e corrupção de menor. Ea foi absolvida das acusações de homicídio qualificado e coação no curso do processo.