Dupla é presa após ser flagrada arrombando carros em Belo Horizonte

Dois homens foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira (04), por arrombar carros no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em BH. A Polícia Militar encontrou duas mochilas com notebooks e celulares que estavam dentro dos veículos. Um dos presos tem mais de cinco antecedentes por furto. De acordo com a PM, os militares estão fazendo uma operação na região para combater as quadrilhas de arrombadores e o terceiro suspeito segue sendo procurado.