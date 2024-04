Incêndio destrói garagem no bairro Tupi em BH Bombeiros levaram mais de duas horas para controlar as chamas

Um incêndio atingiu uma garagem no bairro Tupi, na zona norte de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (04). Na local, mora um idoso, de 83 anos, que usava a área para guardar carros que ele colecionava, ao todo cinco veículos ficaram destruídos. A casa do idoso ficava nos fundos e não foi atingida pelo fogo. Os bombeiros isolaram a área por questões de segurança, pois com a explosão parte do telhado caiu. As causas do incêndio estão sendo investigadas.