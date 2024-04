Alto contraste

Um acidente durante a madrugada, no centro de Belo Horizonte, terminou com a morte de um motociclista. O homem de 46 anos, atingiu uma pedestre que atravessava a avenida Amazonas, entre as ruas Tupis e Curitiba. A jovem ficou ferida e foi encaminhada para o pronto socorro do Hospital João 23.