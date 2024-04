Mulher é flagrada furtando celular em shopping de BH

Alto contraste

Uma mulher furtou um aparelho celular, na manhã desta sexta-feira (05), em uma loja de eletrônicos no Shopping Oiapoque, na região central de Belo Horizonte. Segundo o dono do estabelecimento, Diego Oliveira, a suspeita chegou ao estabelecimento com um celular bloqueado, no qual tinha esquecido a senha.

Quando Oliveira verificou pelo número do IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel, em português), constatou que o telefone era roubado. A suspeita começou a se justificar falando que o telefone era da irmã e que ela tinha dado a ela por estar devendo dinheiro.

Em seguida, a mulher teria pedido para olhar um aparelho novo. Quando o vendedor se virou para pegar uma película, a mulher teria pego o celular e saído da loja.

O dono do comércio fez um boletim de ocorrência e, até o momento, a mulher não foi identificada. Como o aparelho ainda estava lacrado, não foi possível rastreá-lo.