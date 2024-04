Policial morto em acidente é velado em Santa Luzia (MG)

Alto contraste

Parentes e amigos do policial militar Ronei dos Santos, então 48 anos, estiveram no Cemitério Municipal de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (07). O militar morreu após sofrer um acidente de moto no último sábado (06), na Grande BH. O motorista do carro, de 52 anos, que bateu contra o policial teria invadido a contramão. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado durante a audiência de custódia.