Terceiro suspeito envolvido em tiroteio por disputa do tráfico de drogas é preso em Belo Horizonte

Polícia prendeu um terceiro suspeito de envolvimento no tiroteio que aconteceu no último sábado (30), no bairro Vila Maria, na região nordeste de Belo Horizonte. Warley Ferreira dos Santos, 26 anos, estava perto do local e acabou detido na noite desta quarta-feira (03). Junto com ele foi encontrado armas, drogas e dinheiro. Segundo a PM o suspeito resistiu à prisão, e assumiu ter ligação com o tráfico de drogas, mas negou a participação no crime. As investigações do caso seguem em andamento.