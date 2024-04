Torcedores cruzeirenses são presos antes do clássico na Grande BH Operação da polícia nas sedes de torcidas organizadas terminou com três detidos

Três torcedores foram presos neste domingo (07) durante uma fiscalização na sede de uma torcida organizada do Cruzeiro, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, no local foi encontrado com um torcedor 58 pinos de cocaína. Com outros dois suspeitos, foram apreendidos um soco inglês, bombas, bastões e foguetes. A PM alega que esses materiais são normalmente utilizados durante confrontos de torcidas.