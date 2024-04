Abastecimento de água barrenta preocupa moradores em Brumadinho (MG)

Alto contraste

Moradores de uma comunidade rural em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, atingida pelo rompimento da barragem da Vale, enfrentam problemas com o abastecimento de água. Segundo a população, o líquido que chega nas torneiras é turvo e muitas pessoas ficaram doentes. O MP (Ministério Público) investiga o caso, mas ainda não se sabe a origem do problema.

A Vale informou que realiza o abastecimento dos reservatórios do Parque do Cachoeira com a água captada diretamente da rede que abastece a Grande BH. Segundo eles, a qualidade da água é diariamente verificada pela empresa, com resultados reportados ao MP. Já a ARSAE (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais) informou que está averiguando o ocorrido.