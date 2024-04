Casos de injúria racial aumentam 187% nos dois primeiros meses de 2024 em MG Registros de crime de racismo quase dobraram em 2023; vítimas podem contar com a Justiça gratuita

Os casos de injúria racial aumentaram 187% nos dois primeiros meses de 2024, em Minas Gerais. Já os registros de crime de racismo quase dobraram em 2023. Especialistas dizem que cada vez mais pessoas têm procurado suporte jurídico para esse tipo de crime. Quem for vítima e não tiver condições para arcar com um advogado, pode contar com a Justiça gratuita.