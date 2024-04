Defesa Civil Estadual divulga balanço do período chuvoso em Minas Gerais De acordo com o órgão, mais de 10 mil pessoas deixaram de ser afetadas pelos temporais

A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou o balanço do período chuvoso em Minas Gerais. De acordo com o órgão, mais de 10 mil pessoas deixaram de ser afetadas pelos temporais em comparação com o ano anterior.