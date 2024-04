Ministra do STF, Cármen Lúcia, destaca importância da garantia de segurança das urnas em BH Vice-presidente do TSE participou do encontro de presidentes do TRE de todo país

MG Record| 05/04/2024 - 20h39 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share