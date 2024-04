Moradores reclamam de demora no atendimento em UPA, em Santa Luzia (MG) Local está lotado e, segundo população, com poucos funcionários trabalhando

Moradores que procuram a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro São Benedito, em Santa Luzia, na região metropolitana de Minas Gerais, reclamam da demora no atendimento. O local está lotado e, segundo a população, com poucos funcionários trabalhando.