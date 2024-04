Alto contraste

Pais estão preocupados com a situação do transporte escolar em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo fica lotado, com capacidade acima do normal. Vários alunos viajam em pé, o que aumenta o risco de acidentes pela falta do cinto de segurança.