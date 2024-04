Ministra Cármen Lúcia destaca segurança e confiança no processo eleitoral durante encontro em BH Eleições para prefeitos e vereadores vão acontecer no dia 6 de outubro em primeiro turno e dia 27 de outubro no segundo turno

Nas próximas eleições, a Ministra já estará de posse a Presidência do TSE (Foto/Lucas Eugênio/Record Minas/05.04.2024)

A Ministra Cármen Lúcia, atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, participou, na manhã desta sexta-feira, do 84º Encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil que aconteceu em um hotel na região centro sul de Belo Horizonte. Nas próximas eleições, a Ministra já estará de posse a Presidência do TSE.

O evento contou com representantes dos 27 Tribunais regionais eleitorais do país. Durante o evento foi discutida questões relacionadas ao processo eleitoral. A Ministra destacou a garantia da segurança aos eleitores e a todo o sistema eleitoral. "Nós temos o compromisso de confiar no eleitor e garantir que a confiança que ele deposita em nós não será milimetricamente frustrada", falou.

As eleições para prefeitos e vereadores vão acontecer no dia 6 de outubro em primeiro turno e dia 27 de outubro no segundo turno. Em Minas Gerais, 854 municípios vão escolher prefeitos e vereadores. Em 2022 o estado contou com mais de 16 milhões de pessoas aptas para votar.

Quem precisa tirar o título de eleitor ou fazer a transferência de domicílio eleitoral tem até o dia 8 de maio para solicitar o serviço à Justiça Eleitoral. A data também serve para quem deseja alterar o local de votação. Se houver pendências eleitorais, a regularização deve ser feita dentro do mesmo prazo.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) disponibilizou dois novos locais de atendimento na capital mineira para facilitar o acesso aos serviços antes do fechamento do cadastro eleitoral. O voto no Brasil é obrigatório para pessoas maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens maiores de 16 e menores de 18 anos.