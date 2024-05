Moela empanada abre nova temporada do Prosa na Cozinha dedicado a pratos de estufas

Alto contraste

Moela empanada é receita tradicional de bar em BH (Lucas Eugênio / R7)

Uma receita de moela empanada abre a nova temporada do quadro Prosa Na Cozinha, dedicada a pratos de estufas dos botecos de Belo Horizonte. Veja o passo a passo do episódio deste sábado (04) com a chef Samira Lyrio, do Boteco Nada Contra.

Ingredientes

250g de moela

150g de farinha de trigo

150g de farinha panko

4 ovos

Sal a gosto

Páprica defumada a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Cozinhe a moela sem tempero até que fique macia. Depois esfrie e seque com papel toalha. Deixe gelar por 15 minutos. Tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Passe na farinha de trigo, no ovo e na farinha panko. Frite até dourar.