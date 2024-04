Mulher é presa suspeita de assassinar marido com ajuda de amante na Grande BH Investigação apontou que suspeitos queriam assumir o relacionamento e ficar com uma casa da mãe da vítima

Alto contraste

A+

A-

Mulher é presa por matar marido na Grande BH Polícia desconfiou da história contada por mulher durante depoimento

Uma mulher foi presa em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeita de assassinar o marido, com ajuda do amante. Eles queriam assumir o relacionamento e ficar com uma casa, que pertence à mãe da vítima. Segundo a polícia, o homem foi morto enquanto estava dormindo, com golpes de bastão na cabeça.

O caso aconteceu em 2021. Durante o depoimento da mulher, a polícia desconfiou da história contada por ela e iniciou a investigação de suspeita de homicídio. O delegado começou uma série de diligências e ouviu pessoas ligadas ao casal, para tentar confirmar o crime.

Durante esse período, as investigações mostraram que a mulher era amante de um vizinho. Os dois teriam planejado a morte da vítima. Imagens de câmera de segurança flagraram a movimentação.

A morte de Rômulo foi confirmada depois que a polícia ouviu os filhos do suspeito e o amante da esposa, que estavam no imóvel e viram toda a movimentação antes e depois do assassinato.

A polícia então pediu a prisão temporária dos suspeitos e a mulher, de 42 anos, teria confessado o crime. O amante levou a polícia até uma mata em Santa Luzia, onde o corpo de Rômulo foi deixado. A ossada havia sido encontrada dias antes, mas a polícia não tem dúvidas que seja da vítima.

Segundo a investigação, como a vítima teria descoberto a traição, pretendia se separar e tirar a mulher e o amante, que era inquilino do local. Fato que teria motivado o crime.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5