Mulher é sequestrada e estuprada na Grande BH Vítima ficou por quase 24 h em poder do suspeito; PM descobriu que o homem, de 50 anos, monitorava a mulher há cerca de seis meses

Vítima foi levada para o Hospital Odilon Behrens





Uma dona de casa de 35 anos foi sequestrada, mantida em cárcere privado, estuprada e agredida durante quase 24 horas, no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é um homem de 50 anos, com várias passagens pela polícia. Ele já monitorava a vítima por aproximadamente seis meses. Por volta de 19h dessa quarta-feira (1), o homem rendeu a vítima, perto da casa onde ela mora com o marido e dois filhos.

Ainda de acordo com a PM, a mulher foi levada para a casa onde o suspeito mora. Além de ser violentada, ela ficou sem alimentação. Por volta de 18h desta quinta-feira (2), o homem foi tomar banho. A mulher, então, aproveitou para fugir. Pulou uma janela e correu até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São Benedito, onde pediu socorro. A equipe médica acionou a PM.

Durante as buscas, militares do 35º BPM (Batalhão de Polícia Militar) encontraram o estuprador em um espetinho, tentando passar o cartão da dona de casa. Ele foi preso em flagrante. Deve responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado, estupro e lesão corporal. A mulher foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, onde recebeu medicação e tratamento anti-HIV.