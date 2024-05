Mundial de Wakeboard reúne mais de 5.000 pessoas em Nova Lima (MG) Evento contou com recorde de atletas inscritos na busca pelo título da primeira etapa do circuito brasileiro

Campeonato reuniu mais de 5.000 pessoas no Clube Serra da Moeda (Divulgação/Benemais)

O Campeonato Mundial de Wakeboard reuniu mais de 5.000 pessoas no Clube Serra da Moeda, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O evento aconteceu neste sábado (04) e domingo (05) e contou com o recorde de atletas inscritos, com mais de 100 competidores, na busca pelo título da primeira etapa do circuito brasileiro.

Confira o pódio de cada categoria:

PRO Event:

1º - Nic Rappa - Austrália

2º - Shota Tezuka - Japão

3°- Tyler Higham - Estados Unidos

Profissional:

1º - Jair Paulino - Manaus

2° - Henrique Dalbert - Minas Gerais

3° - Pedro Lucas Pedroso - São Paulo

Open Masculino:

1º - Hinata Yoshirara - Japão

2º - Frederico Eustáquio - Minas Gerais

3º - Matheus Tonussi - Minas Gerais

Um dos destaques da competição ficou com o paratleta Marcos Jose Zufelato, que impressionou o público com manobras de alta complexidade em seu equipamento adaptado.

Para Daniel Garcia, vice-presidente da Associação Brasileira de Wakeboard (ABW) e colaborador da Federação Internacional, o evento surpreendeu a todos.

“Já frequento o campeonato há 20 anos e esse foi o maior recorde de inscritos. Foram 100 pessoas e poderia ter tido mais atletas, se tivéssemos mais tempo para as provas. Para atender essa crescente demanda decidimos que no próximo ano serão três dias para comportar muito mais atletas. Em 2025 teremos uma provável superação desse número”, avalia.

*Estagiário sob supervisão de Pablo Nascimento