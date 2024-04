Ônibus fica preso em buraco após asfalto ceder na Grande BH

Alto contraste

Ônibus ficou preso após asfalto ceder na Grande BH

Um ônibus ficou com uma roda presa após um buraco se abrir na rua Alcedina, no bairro Vila Ideal, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (24). Ninguém ficou ferido.

Segundo o motorista do ônibus, ele estava estacionando o veículo quando parte do asfalto cedeu e a roda ficou enganchada no buraco que se abriu. Ele disse que usa o ônibus para transportar funcionários de uma empresa, mas que estava sozinho no momento do acidente.

O motorista precisou usar cones de vizinhos para avisar outros motoristas sobre o buraco. Ele contratou um guincho para retirar o veículo do local.

Segundo o motorista, esta não é a primeira vez que um buraco se abre na mesma rua. Ele contou que abaixo da rua passa um córrego e foram utilizadas manilhas para subir o asfalto, gerando problemas recorrentes na região. (Veja o vídeo) Segundo a população da região, algumas das manilhas foram substituídas por galerias, mas os problemas continuam.

A reportagem pediu esclarecimentos à Prefeitura de Ibirité sobre o problema, mas ainda não recebeu retorno.