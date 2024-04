Minas Gerais |Do R7, com Record Minas

Polícia investiga morte de mulher após procedimentos estéticos em clínica de BH Norma Fonseca, de 58 anos, passou por cinco procedimentos em fevereiro e morreu no dia 19 de abril após longo período de internação

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para investigar a morte de uma mulher após uma série de procedimentos estéticos realizados em uma clínica na zona sul de Belo Horizonte. Norma da Fonseca, de 58 anos, morreu no dia 19 de abril após um longo período de internação.

Segundo a família, Norma passou por cinco procedimentos estéticos ao mesmo tempo, em fevereiro deste ano, e não foi informada do risco de realizar os procedimentos de uma só vez. Após receber alta, a servidora não se sentiu bem e a família a levou para um hospital. A família alega que o médico responsável pela cirurgia, Rodrigo Credídio, não prestou assistência para a vítima. Segundo o TJMG, há três processos abertos contra o profissional por erro médico.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que não há denúncias registradas contra a Clínica Credidio, e que o local está em processo de renovação de Alvará Sanitário, o que não impede o funcionamento do local. No entanto, segundo a prefeitura, foram encontradas irregularidades no processo de esterilização e o estabelecimento foi multado em quase R$10 mil.

Já sobre o LG Hospital Dia, local onde as cirurgias foram realizadas, a prefeitura informou que o estabelecimento também está em processo de renovação de Alvará Sanitário e que uma equipe da Vigilância Sanitária realizou vistoria na clínica, após o registro de uma denúncia nos canais oficiais do município. Durante a vistoria, foram identificadas algumas irregularidades que não impedem o funcionamento do local, o que resultou em multas que somam quase R$ 17 mil.

A reportagem tentou contato com a clínica, mas ainda não obteve retorno.

