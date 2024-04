Ronaldo formaliza venda de SAF do Cruzeiro para dono de rede de supermercados Negociação ainda precisa ser aprovada por associação do time e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Ronaldo e Pedro Lourenço confirmaram negoiação de SAF do Cruzeiro (Reprodução / Cruzeiro)

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno confirmou, na noite desta segunda-feira (29), a venda da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Cruzeiro Esporte Clube para o empresário Pedro Lourenço, mineiro e torcedor do time celeste.

“Pedrinho, meu objetivo está cumprido. A minha ideia sempre foi essa de reerguer o Cruzeiro, colocá-lo em seu devido lugar e, no momento certo, passar para a pessoa certa. Essa pessoa é você. Não tem ninguém que ame este clube mais que você”.

Os gestores não comentaram sobre o valor da transação que se refere a 90% da SAF do time. Ronaldo revelou que já havia manifestado o interesse em repassar as ações para Lourenço que, até então, não cogitava o projeto. “Pedrinho pode dar a velocidade de investimento que o torcedor quer”, completou.

Durante o pronunciamento, Ronaldo e Lourenço avaliaram que o ex-jogador assumiu o clube em uma situação precária. Para Ronaldo, o time saiu de uma “CTI” e chegou ao patamar de um “paciente que está no quarto”.

“Estamos comprando a SAF do Ronaldo não só comercialmente. É pelo amor e respeito que tenho pelo torcedor, por ser cruzeirente”, comentou Lourenço.

Segundo a direção do time, o controle orçamentário e a rigidez financeira serão mantidos para garantir manter a reestruturação do clube. A venda ainda precisa ser aprovada pela associação e pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A administração acredita que o trâmite deve ser concluído em até 45 dias.

Durante a tarde, o Cruzeiro também anunciou que Paulo André decidiu deixar o cargo de diretor interino de futebol. “Paulo participará do processo de transição com o futuro gestor da área”, informou o time.

Quem é Pedro Lourenço

Pedro Lourenço é um empresário mineiro, dono dos Supermercados BH. A rede fundada em 1996 tem mais de 300 lojas próprias, espalhadas em 85 cidades de Minas Gerais e em 10 do Espírito Santo. A rede é considerada a quinta maior do Brasil. Em 2022, o faturamento do grupo passou de R$14 bilhões. “Quem está comprando a SAF do Cruzeiro sou eu, Pedrinho Lourenço. Não é o Supermercados BH”, ressaltou o novo sócio majoritário.