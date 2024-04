“Segurei o freio para não descer”, diz torcedor que entalou carro em escada do Mineirão Cruzeirense relembra os momentos de tensão que viveu no estádio no último fim de semana; ele estava com a esposa e o filho no veículo

Dias após descer as escadas do estacionamento do estádio Mineirão com um carro, o torcedor cruzeirense Sander de Freitas relembra o susto que passou com a família, no último domingo (14). O consultor imobiliário conta que precisou pisar firme no freio para o veículo não terminar de descer dos degraus.

Freitas virou meme nas redes sociais. O torcedor estava no estádio para assistir o jogo de Cruzeiro e Botafogo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Segundo o consultor imobiliário, Sander de Freitas, protagonista da cena inusitada, ele não tinha costume de parar o veículo no estacionamento do estádio.

“Eu estava com a minha família, na inauguração do camarote TEA [Transtorno do Espectro Autista]. Dessa vez, como eu estava com meu filho, parei lá dentro [do estacionamento]”, conta. “Quando eu peguei o carro para sair, tinha uma plaquinha escrito saída com uma setinha para lateral e fui logo direto na saída da imprensa”, relembra já rindo da história.

Além do filho, Sander estava ao lado da esposa, Carol Pugliese, que teve que sair apertada entre a porta e a parede enquanto o marido segurava o freio para o veículo não descer. “Eu saí do carro e fui chamando o reboque, o Corpo de Bombeiros, o povo do Mineirão ajudando”.

“O Mineirão fez um convite para o meu filho, que é autista. A gente já faz parte de uma torcida, os Autistas Cruzeirenses, então a gente está sempre nesses movimentos de inclusão”, conta sobre o que levou a família ao jogo.

