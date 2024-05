Minas Gerais |Samuel Chaves*, do R7

Veja locais de doações em BH, para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Empresas e instituições da capital mineira e região metropolitana estão recebendo suprimentos para ajuda aos gaúchos

Alto contraste

A+

A-

Estado registra 90 mortes e 132 pessoas desaparecidas (Gustavo Mansur / Palácio Piratin)

Empresas e instituições de Belo Horizonte e região metropolitana estão recebendo doações para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Itens como água mineral, alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas, são alguns aceitos nos pontos de recebimento.

Confira abaixo locais em toda capital mineira que estão recebendo as doações desses itens:

BH Airport - Confins

O que doar: Alimentos não perecíveis, água mineral, materiais de higiene pessoal, roupas, ração para gato e cachorro, cobertores, travesseiros, brinquedos, fraldas, roupas íntimas e absorventes.

Publicidade

Local: LMG-800, 76 - Rodoviário, Confins

Emater-MG

Publicidade

O que doar: Água mineral, produtos de limpeza e de higiene pessoal

Local: Avenida Raja Gabaglia, 1.626 - Gutierrez, Belo Horizonte

Publicidade

Horário de funcionamento: 8h00 às 17h00

Prazo para envio das doações: Sexta-feira (10/5)

LBV-MG

O que doar: material de limpeza (sabão, água sanitária, álcool, desinfetante e detergente); material de higiene pessoal (sabonete, creme dental, escova de dente, shampoo e absorvente); água potável; alimentos não perecíveis.

Locais: Av. Cristiano Machado, 10.691- Planalto, Belo Horizonte

Portaria rua Lélio Gama, 36- Planalto, Belo Horizonte

Horário de Funcionamento: Cristiano Machado - das 7h45 às 17h30

Portaria - das 8h00 às 20h00

Aeroporto da Pampulha

O que doar: Todos os donativos, menos produtos de limpeza corrosivos

Local: Praça Bagatelle, 204 - São Luiz, Belo Horizonte

Horário de Funcionamento: das 8h00 às 18h00

Petz

O que doar: Lojas estão recebendo ração, água potável, roupas, alimentos, produtos de higiene e de limpeza

Locais: Avenida Professor Magalhães Penido, 1.000 - Liberdade, Belo Horizonte

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1.448 - São Pedro, Belo Horizonte

Horário de Funcionamento: das 8h00 à 0h00

Defesa Civil-MG

O que doar: Água Mineral, cobertores, produtos de limpeza, fraldas, itens de higiene pessoal e ração para animais

Local: Avenida Cristóvão Colombo, 683, Funcionários, Belo Horizonte

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 08h00 às 18h00

*Estagiário sob supervisão de Pablo Nascimento